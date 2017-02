Levenslang voor straatracen

Door: ADD

In het proces rond illegaal straatracen in Berlijn, waarbij een niet-betrokken automobilist om het leven kwam, zijn beide verdachten veroordeeld voor moord. Zij kregen gisteren levenslang. Het is de eerste keer dat de rechtbank in Duitsland zo’n zware straf uitspreekt voor straatracen. De twee zullen minstens 15 jaar effectief naar de gevangenis moeten.

Geen doodslag, maar moord

Het openbaar ministerie had in het proces betoogd, dat de mannen tijdens hun race weliswaar niemand opzettelijk wilden doden, maar zich wel bewust waren van het feit dat straatracen dodelijke gevolgen kan hebben. En dus eiste de openbaar aanklager een veroordeling voor moord, en niet voor doodslag, waarvoor daders van verkeersongevallen normaal aangeklaagd worden.

Wedstrijdje door Berlijn centrum

Hamdi H. en Marvin N, 28 en 25 jaar, hadden in de nacht van 1 februari 2016 in de buurt van het luxe winkelcentrum KaDeWe in West-Berlijn een ernstig ongeluk veroorzaakt. Eén racer ramde na door een reeks rode lichten gereden te zijn een Jeep, waarvan de 69-jarige chauffeur ter plaatse overleed. Op het moment van de botsing reden de twee ongeveer 160 km/u.

Zichzelf overschatten als bestuurder

Een verkeerspsycholoog beschreef tijdens het proces een van de mannen als een bestuurder die "zichzelf gigantisch overschat". Bij de race wou hij "winnen en zo zijn ego versterken." De man zou geen besef van zijn eigen schuld gehad hebben.

De verdediging

De advocaten van de twee racers hadden om een veroordelingen wegens doodslag en voor gevaarlijk rijgedrag gevraagd. Zij voerden aan dat de mannen het risico niet hadden herkend en er vanuit waren gegaan dat ze alles onder controle hadden.