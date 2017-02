​Australiër wordt auto wassend miljonair

Door: ADD

Tijdens het wassen van zijn auto heeft een Australische grootvader een vergeten lottobiljet gevonden - en is miljonair geworden. De man uit de stad Newcastle, die anoniem wenst te blijven, vond het één jaar oude, verfrommelde biljet in een plastic zak die nog in de auto lag. Toen hij op het internet nakeek of hij toevallig iets gewonnen had, ontdekte de opa dat hij exact 1.020.496,38 Australische dollar rijker geworden was, ongeveer € 740.000.

Volgens de krant "Daily Telegraph” speelt de man regelmatig met de lotto, maar won hij nooit eerder een grote som. "Ik ben zo blij dat ik de oude zak niet gewoon in de vuilnisbak gegooid heb” aldus de lottowinnaar die het geld wel investeren in de studies van zijn kleinkinderen en het afbetalen van de leningen van zijn kinderen.