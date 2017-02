Slapen mag in de Peugeot Instinct

Door: BV

Peugeot onthult op het Autosalon van Genève de Instinct Concept. Een auto die visueel in lijn ligt met eerdere concepts als de Fractal en Exalt, maar meer dan tevoren inzet op autonoom rijden. Dat lijkt hét thema te worden van de Zwitserse beurs.

De shooting brake-achtige conceptcar beschikt in elk geval over vier rijmodi: twee voor actief rijden (Drive Boost of Drive Relax) en twee voor autonoom rijden (Autonomous Sharp of Autonomous Soft). Ondanks de futuristische vormgeving oogt het interieur zeer ontspannen. Kijk maar eens hoe de zetels hellen. Ideaal voor een dutje. Gelukkig maar, want in een zelfrijdende auto schijnt niemand zich wakker te kunnen houden.

Helderziende I-Cockpit

Het dashboarddesign is een vergevorderde evolutie op de inmiddels al in productiemodellen toegepaste i-Cockpit. Bij de Instinct heet het zelfs 'Responsive i-Cockpit' en dat slaat op het feit dat de auto volgens de Fransen mee kan denken met de bestuurder en eventuele andere inzittenden.

Via de clouddienst Samsung Artik zijn alle (online) systemen van mens en machine met elkaar verbonden en weet de Peugeot Instinct bijvoorbeeld vooraf al wat zijn volgende bestemming zal zijn omdat hij mee kan kijken in de digitale agenda van de (gekoppelde) gebruiker. Navigatie en eventuele andere multimedia staan op deze manier al paraat op het moment dat er weer wordt ingestapt. Zware werkdag gehad? De Instinct kan dit als het ware aanvoelen aan de hand van verschillende parameters en anticipeert hierop door het meubilair alvast in de relax-modus te plaatsen. Als de auto voelt dat je in een actieve bui bent, doet hij net het tegengestelde. Dan suggereert hij om zelf te rijden en komen de kuipjes overeind.