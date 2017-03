Is dit de mooiste Mercedes E Cabriolet ooit?

Door: BV

Mercedes vindt alvast van wel. Maar de nieuwe E-zonder-dak is dan ook een Mercedes van de nieuwe generatie. Z’n stijl houdt perfect het gemiddelde tussen twee eerder al voorgestelde cabrio’s. Die van de S-Klasse, en die van de C-Klasse. Als het de mooiste E-Klasse Cabriolet ooit is, dan is het in elk geval ook één van de moeilijkst herkenbare.

Ruim te personaliseren

Aan de leveringsmogelijkheden zal het in elk geval niet liggen. Je kan de E krijgen bijvoorbeeld met vier stoffen krijgen voor z’n neerklapbare dak. En het geheel omtoveren van open naar dicht kan in amper 20 tellen tot een snelheid van 50km/u. De E moet ook bruikbaar blijven, al is de koffer nooit echt riant te noemen. Met het dak dicht heb je 385l, met het dak open blijft daar nog 310l van over.

Groter

Aan de binnenzijde moet je rianter zitten dan bij z’n voorganger. Dat komt omdat er aan de buitenkant grotere maten bij te pas komen. Hij is 12,3cm langer en 7,4cm brdder dan z’n voorganger. En de wielbasis nam ook 11cm toe. Vooral achteraan zal je dat merken. Ter hoogte van de knieën krijg je daar door 10cm extra plaats.

Vierwielaandrijving

Mercedes zal de kopers van een dakloze E voor het eerst de optie van 4Matic vierwielaandrijving aanbieden. Dat is motortechnisch het grootste nieuws. Veel meer wil het merk er nu nog niet kwijt over de motoren, maar het staat in de sterren geschreven dat het aanbod dat van de reguliere E zal volgen. Dat is met inbegrip van viercilinder dieselmotoren, terwijl een geblazen 3-liter V6 bij de benzines de aansluiting met het AMG-gamma (dat later volgt) zal maken.