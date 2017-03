Toyota, Honda, Nissan en Ford monteerden bewust levensgevaarlijke airbags

Door: BV

De storm rond de Takata-airbags wil maar niet gaan liggen. Die Japanse onderdelenfabrikant leverde tientallen miljoenen airbags met een ontplooiingssysteem dat van een te lage kwaliteit was. Erger - in bepaalde omstandigheden zorgt het ervoor dat de airbag zelf levensgevaarlijke verwondingen kan veroorzaken. Toen de affaire aan het licht kwam, leidde dat tot de grootste terugroepactie ooit in de autosector. En nog regelmatig wordt de actie uitgebreid. De 10 dodelijkste productiefouten uit de autogeschiedenis ontdek je hier.

Voor de centen

De motivatie, zo zal niet verbazen, is geld. Takata haalde aanzienlijke contracten binnen omdat het goedkoper Airbags kon leveren dan de concurrentie. En ook aan de handen van de automerken bleven meer euro’s hangen. In de bijzonder margegedreven sector van vandaag plooit een automerk zich dubbel als het elke auto een paar euro’s goedkoper kan maken. Daarom ook dat enkele automerken, zo claimt een nieuwe juridische procedure, de Takata-airbags bleven gebruiken. Nochtans wisten ze zelf al, uit eigen ervaring en tests, dat ze niet voldeden.

Toyota, Ford, Honda en Nissan moeten zich in de VS (waar anders?) voor de rechtbank gaan verantwoorden voor hun beslissing. En ook BMW krijgt een veeg uit de pan. Dat merk zou niet alleen op de hoogte geweest zijn, maar ze uit winstbejag zijn blijven gebruiken. Het zou ook het bewijs ervoor vernietigd hebben.

Schuld bekennen

De affaire, de zoveelste smakeloze waarin deze industrietak verzeild op korte tijd, kan verstrekkende gevolgen hebben. Takata zelf pleitte al schuldig en zag zich genoodzaakt om in de VS 1 miljard dollar aan boete op te hoesten. Wanneer bovenstaande automerken blijken ook boter op hun hoofd te hebben, zal niet alleen de overheid, maar ook de - aldaar - machtige consument met open beurs gaan aankloppen.