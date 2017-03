Audi RS5 Coupé: met V6 en veel meer power

Door: BV

Audi heeft zopas het doek van de Audi RS5 getrokken. De eerste auto van de Audi Sport-afdeling in een nieuwe designtaal én met een hoop nieuwe techniek onder de kap. Dat over design moet je met een korreltje zout nemen, want het blijft tenslotte Audi. Erg veel beweegt daar niet op designvlak. Maar je kan wel stellen dat de nieuwe RS5 eleganter is dan z’n voorganger, zonder daarom minder indrukwekkend te ogen. De ontwerpers hebben zich laten inspireren door de klassieke Audi 90 quattro IMSA GTO. Dat zie je bijvoorbeeld terug aan de grote luchtinlaten, terwijl ook de grille een stuk breder is dan bij de A5. Ook breder: de wielkasten, die nu zo'n 1,5 centimeter verder uitsteken. Meer sportieve accenten vind je aan de achterzijde, waar Audi Sport een diffuser en een fraai uitlaatsysteem monteert. Standaard staat de RS 5 Coupé op 19" velgen, maar ook 20" is een optie.

Onder de kap

Daar ligt een volledig nieuwe biturbo 2.9-liter V6 met 450 pk en 600 Nm koppel. Niet verkeerd, zeker als je weet dat het vorige model het met 'slechts' 430 Nm koppel moest doen. De RS5 Coupé sprint in 3,9 seconden van 0 naar 100 km/u. Kies je voor het dynamic package, dan ligt de topsnelheid op 280km/u. Anders blijft het gewoon 250. Audi moet z’n centen toch ergens halen…

Zuiniger

Audi belooft dat de RS5 Coupé tot 17 procent zuiniger is dan de vorige generatie. Dat is deels te danken aan de verbeterde V6, maar het scheelt ook dat de auto op een streng dieet is gezet. Hij is 60 kilogram afgevallen en weegt nu nog 1.655kg.

Wanneer komt de nieuwe Audi RS5 Coupé?

In juni kun je langs bij de dealer, want dan is de RS5 Coupé gereed voor productie.