Mercedes AMG GT Concept: 4 deuren, 800pk

Door: BV

Mercedes wil een compleet gamma AMG-producten uitbouwen. De AMG GT en AMG GT Roadster zijn dus duidelijk onvoldoende. Er moet ook een praktischer ‘silhouet’ bij komen. Met twee extra deuren en een flink uitgerokken wielbasis, zonder daarom de agressieve vormgeving van de AMG-modellen te verwateren. Hoe de Duitsers dat exact zien, ontdek je op het Autosalon van Genève. Daar staat deze AMG GT Concept te blinken. De voorbode voor een productievariant, daar mag je van op aan.

De AMG GT Concept zal, wanneer hij rijp is voor productie, het derde binnenshuis ontwikkelde model van AMG zijn. Na de hierboven al aangehaalde tweedeurs en diens voorganger SLS AMG.

Hybride

Het is nog maar de vraag of er één conventioneel aangedreven concept car in Genève te vinden is. Deze Duitsers is in elk geval een hybride. En wat voor één. De 4-liter V8 met twee turbo’s, gekend van de huidige productiemodellen, is er nog eens gekoppeld aan een elektromotor en een accuset. Wie dacht dat Porsche met z’n 670pk voor de nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid een beetje uit z’n dak ging, mag z’n referentiekader opnieuw tekenen. Deze AMG stelt zo maar eventjes 800pk ter beschikking.

Meer details wil Das Haus nog niet kwijt. Logisch - het moet ons voor de onthulling van de definitieve versie nog zoet kunnen houden. Wordt vervolgd…