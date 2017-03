Kia Niro PHEV voor het stopcontact

Door: BV

De Kia Niro is altijd voorzien van een hybride aandrijflijn. Maar eentje die je in het stopcontact kan steken, dat was er nog niet. Tot nu. De Niro PHEV houdt z’n 1.6l benzinemotor, maar koppelt die aan een gevoelig grotere accu. Het resultaat dat er het meeste toe doet: 55km elektrische autonomie en (daardoor) een erg lage CO2-uitstoot van 30g/km.

En sneller is hij ook

De elektrische motor krijgt 8,9kWh ter beschikking en draagt maximaal 60pk bij de aandrijflijn. Mar meer dan 140pk en 265Nm wil de Niro niet op z’n zestrapsautomaat met dubbele koppeling loslaten. Toch is de Niro PHEV wat sneller dan de versie met de slechts 1,56kWh grote batterij. Niet dat hij echt snel wordt, maar een acceleratietijd tot 100km/u van 10,8 seconden vertegenwoordigt een verbetering 7 tienden.