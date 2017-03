De nieuwe Alpine A110 vinkt alle vakjes aan

Door: BV

Alpine heeft in Genève eindelijk de nieuwe A110 onthuld. Dat is een lichtgewicht sportwagen met middenmotor die gemaakt is om het de Porsche Cayman en Alfa Romeo 4C moeilijk te maken. De eerste exemplaren staan al een tijdje in de etalage, waardoor geen geheim meer is dat je er zo’n € 60.000 voor moet neertellen. Maar dat betekent niet dat moederhuis Renault reeds alle geheimen prijsgaf. Verre van zelfs.

Hoe licht?

In het midden van chassis ligt een 1,8l viercilinder die door een turbo wordt gedwongen om 250pk en 320Nm op te wekken. Dat lijkt niet zo bijzonder veel, maar toch is de Alpine A110 in staat om in amper 4,5 tellen naar 100km/u te spurten en komt er bij 250km/u een begrenzer aan te pas. Dat komt omdat de auto, voor wie geen extra’s aanstipt, uitkomt op amper 1.080kg. De centrale wordt gekoppeld aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling van fabrikant Getrag. Voor de sturing, die zich ook met de respons van de pedalen en het uitlaatgeluid moeit, zijn er drie instellingsmogelijkheden.

Gladde jongen

Het is ironisch dat het, omwille van de vorm, eigenlijk moeilijker is om een sportwagen echt aërodynamisch te maken. Alpine klopt zich al op de borst voor een cijfer van 0,32. Een moderne berline heeft daar geen moeite mee. Daarvoor heeft de tweezitter al een compleet vlakke wagenbodem nodig. Een diffuser moet ervoor zorgen dat die blijft kleven aan het asfalt.