Onder deze Renault Zoe E-Sport schuilt een Formule E-racer

Door: BV

De Renault Zoë oogt guitig maar sportief kan je hem niet noemen. Maar de Fransen willen dat wel eens compenseren. De E-Sport concept car is eigenlijk een Formule E-racer waarop een koetswerk van een Zoe is gepast. Eénmalig vanzelfsprekend.

466pk

Hoe die prestaties dan precies luiden? Wel, wat denk je van 466pk? Twee elektromotoren leveren dat samen. Dat het compacte blauwe bommetje in slechts 3,2 seconden naar de 100km/u snelt mag dan al niet meer verrassen. De topsnelheid ligt op een relatief lage 210km/u. Kwestie van niet alles aan flarden te rijden. De technologie is - je raadt het al - identiek dezelfde als een Formule E-wagen.

Ook accu's moeten gekoeld worden

Daar houden de overeenkomsten met de nog jonge raceklasse niet op. De lucht- en waterkoeling voor de accu's en systemen zijn ook afkomstig uit de elektro-racer. Verder kun je zelf instellen of je energie spaart of juist meer vermogen tot je beschikking wilt. De conceptcar maakt daarbij gebruik van een stalen buizenframe, het koetswerk is gemaakt van koolstofvezel.

Sportief

Het leeggewicht komt op een forse 1.400kg. Maar de accu’s nemen al 450 kilogram voor hun rekening. Vergelijk de creatie met een gewone Zoë en je ziet dat het gewicht hier niettemin nog altijd lager is, dat de bodemvrijheid kromp, dat de spoorbreedte groter is en dat achter de 20” velgen ook nog grotere remmen en instelbare dempers schuilgaan.