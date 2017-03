McLaren 720S breekt uit

Door: BV

De eerste lichting McLaren ‘Super Series’ heeft zeven jaar dienst gedaan. In september 2009 kwam de MP4-12C als eerste aan de bak. Het Britse sportwagenmerk voerde zo vaak detailwijzigingen door dat het de naam ook moest aanpassen om er een beetje het overzicht in te bewaren. En zo werd de 650S geboren. Die ruimt nu de baan ten voordele van deze 720S. Die is op elk vlak nog een stuk straffer. Hij legt zelfs bijna de McLaren P1 het vuur aan de schenen.

V8 met twee turbo’s

Het cijfer in de naam staat voor het vermogen. Geweld dat ook weer uit een dubbel geblazen V8 komt. Een doorontwikkeld exemplaar, nu 4 liter groot. Bijna de helft van de motorcomponenten werd vernieuwd. De trekkracht steeg ook. 770Nm vertegenwoordigt een toename van bijna 100Nm.

Vooruitgang

De 720S is niet alleen krachtiger, maar ook lichter. En dat terwijl de 650S al geen zwaargewicht was met 1.300 kilogram. De 720S weegt nog eens 18 kilogram minder. Daardoor hoeft elke pk niet meer dan 1,8kg in beweging te brengen. De prestaties liegen er dan ook niet om. In 2,9 tellen zit je ermee op honderd. 200km/u wordt 4 seconden later doorbroken en de 0-300km/u-sprint verloopt sneller dan het zetten van een kopje Engelse thee: 21,9 seconden. De topsnelheid? 341km/u.

Groter dan voorheen

De 720S houdt er alweer een wulps lijnenspel op na. Met nogal wat kieuwen en een actieve achtervleugel die helpt bij het remmen. Maar de 720S is ook een stuk groter dan de 650S. In de lengte kwam er weliswaar maar 3cm bij, maar de breedte nam met 15cm toe. Een hele hoop. De Britten beweren dat dat op specifiek verzoek van de klanten gebeurde. Die wilden binnenin immers wat ruimer zitten.