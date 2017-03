Dit zijn de 10 beste auto’s van 2017 die je (misschien) kan kopen

Hoe definieer je wat een goede nieuwe auto is? Hou je rekening met de rijeigenschappen en de testscore’s, hoe de eigenaar achteraf z’n auto ziet en of hij er naderhand vaak mee terug bij de garage staat? En is hij veilig? Dat wordt een omslachtige berekening. Eentje die het Amerikaanse Consumer Reports - dat je kan vergelijken met onze Test Aankoop - elk jaar effectief maakt. Dat levert een lijst op met in elke categorie de best auto die je kan kopen. Wel zonde dat er zoveel Amerikaanse modellen bij zitten. En hou er ook rekening mee dat de concurrentie op ons continent anders is.