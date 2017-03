Peugeot lonkt weer naar Le Mans

Door: BV

De grootste uithoudingsrace ter wereld werd de afgelopen jaren gedomineerd door Audi. Tot dat merk iets te nadrukkelijk het overwinningsrecord van concerngenoot Porsche begon na te jagen. Dat reageerde en zette het merk met de vier ringen in de hoek. Andere merken, zoals Nissan en Toyota streden mee als underdog in de prototypeklasse (die het eindklassement aanvoert).

Komt Peugeot terug?

Maar Peugeot heeft weer zin in een endurance-avontuur. Dat heeft Peugeot-chef Jean-Philippe Imparato zich laten ontvallen. Momenteel is Toyota de enige uitdager van Porsche, en dat vindt het te weinig. Peugeot heeft er bovendien al een succesvolle Le Mans-run opzitten. In 2009 won het met een auto die in 2007 werd geïntroduceerd en werd doorontwikkeld.

Maar…

Peugeot vindt de kost van het Endurance-kampioenschap te hoog geworden. Het wil eerst maatregelen zien die de prijs ervan drukken. Het merk zegt dat een aanpassing van de regels over de aerodynamische ontwikkeling tijdens het kampioenschap (dat naast Le Mans nog uit een aantal kortere wedstrijden bestaat) al een stap in de goede richting zou zijn. De organisatie van het World Endurance Championship is niet doof voor die opmerking. Dat weet immers dat het tenminste 3 merken voor de titel moet zien strijden, wil het relevant blijven.