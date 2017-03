Marihuana en amfetamines zorgen voor miljoen schade in BMW-fabriek

Door: BV

Twee arbeiders van de BMW-productievestiging in Munchen hebben ruim een miljoen euro aan productieschade teweeg gebracht na intensief drank- en drugsgebruik.

De krant Bild weet dat op 3 maart om 10:40u twee arbeiders in elkaar zakten bij het gedeelte van de productielijn dat de uitlaat monteert. Daarbij werd geen rechtstreekse schade berokkent, maar de band werd in een noodprocedure stopgezet en medisch personeel moest zich over de betrokkenen ontfermen. In het totaal stond de productielijn daardoor 40 minuten stil. Volgens en woordvoerder van het merk vertegenwoordigt dat een operationele schade van ruwweg 1 miljoen euro.

De twee werknemers hadden zich aan copieuze hoeveelheden alcohol, marihuana en zelfs amfetamines tegoed gedaan. Ten minste één van de twee is op staande voet ontslagen.