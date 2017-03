Tesla slaat prototypes over, gaat direct naar serieproductie

Door: BV

Enkele dagen geleden berichtten we nog dat Tesla, dat eind dit jaar z’n compacte Model 3 wil lanceren, nog niet eens Beta-prototypes van dat model heeft ingeschreven voor wegtesten. Nu komt aan het licht dat Tesla-opperhoofd Elon Musk, besloten heeft die stap over te slaan. Dat kwam aan het licht tijdens een telefoongesprek dat hij voerde met enkele banken (in het kader van een nieuwe financieringsronde van het merk) en lekte nu uit.

Direct naar pre-serie

Beta-prototypes zijn testvoertuigen die zo goed mogelijk lijken op de definitieve versies. Die worden gebruik om potentiële problemen in kaart te brengen en om de afstelling te verfijnen. Tesla heeft van z’n model 3 alleen nog Alpha-prototypes rondrijden (slechts twee voor zover bekend) die zelfs niet eens identiek zijn. Musk claimt dat moderne simulatietools die rol hebben overgenomen en zal meteen preserie-modellen produceren.

Grote gok

De stap is een grote gok voor een jong merk. Waarnemingen tijdens de prototype-fase zijn immers cruciaal om latere problemen te kunnen onderscheppen. Tesla is van dergelijke zaken niet gespaard gebleven. De Model X had bijvoorbeeld het probleem dat z’n in het oog springende vleugeldeuren onvoldoende ver ontwikkeld waren. En op beide modellen zijn de interventies onder garantie hoog, wat de marge van het merk verder onder druk kan zetten. Het wordt dus blijkbaar des te meer erop of eronder voor Tesla met de Model 3.