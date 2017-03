Maserati Levante: 4 terugroepacties op 4 maanden

Door: BV

De Maserati Levante is goed bezig de al niet briljante reputatie van het merk (op vlak van betrouwbaarheid en afwerkingskwaliteit) eer aan te doen. Eerder moest het bedrijf al eens elke Levante die het ooit bouwde terugroepen. Er waren al terugroepacties voor verschillende redenen in december, januari en februari. Nu is het maart, en is het tijd voor nog eens een terugroepactie. Ditmaal gaat het om een probleem met de transmissie, dat ook al andere producten van de Fiat-Chrysler groep plaagde.

De transmissie kan zichzelf onaangekondigd in neutraal zetten. Vooral bij lage snelheden en bij start-stopverkeer. Dat verhoogt de kans op een ongeval. Elke Levante moet er (alweer) voor naar de dealer.