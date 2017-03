404pk in een Fiat 500 voor de prijs van een Porsche

Door: BV

De Fiat 500 is nog steeds gebaseerd op een twee generaties oude Fiat Panda. Niet echt state of the art dus. En dat heeft als aardig neveneffect dat je er met een beetje vermogen een hoop lol aan kan beleven. Abarth propt er al aardig wat paardjes in. Maar het moet allemaal nog veel gekker kunnen. Tuner Pogea propt er eventjes 404 pk in. Een hele hoop voor zo’n klein ding.

Grondig onder handen genomen

De 1.4l geblazen viercilinder moest grondig herwerkt worden om het Italiaanse retro-autootje die paardenstal me te geven. Het vermogen kwam er dankzij nieuwe pistons, uitlaatkleppen, een nokkenas, oliekoeler en turbo. En dan moesten natuurlijk ook nog de koppeling de ophanging en de remmen worden bijgepast om het geweld een beetje de baas te kunnen.

Hoe snel?

Het resultaat is een acceleratietijd naar 100km/u van 4,7 tellen. Als tuner Pogea een manier zou vinden om ervoor te zorgen dat de voorbanden zichzelf niet hopeloos oprookten in een poging om in het asfalt te kauwen, zou het wellicht nog sneller kunnen. De topsnelheid, ga even zitten, is 285km/u. Daar kan je menig Porsche nerveus mee maken. De prijs is echter ook geen cadeau. € 58.950 kost hij. Met inbegrip van het opzichtige interieur en de ingrijpende koetswerkkit.