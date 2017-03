Seat komt met derde SUV, plaats voor 7

Door: BV

Seat komt tijdens de tweede helft van 2018 met een SUV die de Ateca zal overklassen. Dat heeft merkbaas Luca De Meo aangekondigd tijdens een persconferentie in Barcelona.

Als inspiratiebron dient de 20V20, het studiemodel dat in maart 2015 op het Autosalon van Genève werd voorgesteld en waaruit ook de Ateca zijn koerslijnen heeft onttrokken.

Kodiaq of Allspace

Seat's derde SUV – want laten we de kleine en al eerder aankondigde Arona niet vergeten – wordt echter een flink stuk groter dan de Ateca. Ruim genoeg in elk geval om plaats te bieden aan 7 personen. Zoveel stoelen niet nodig, maar wel veel bagageruimte? Dan kan met de 5-zitsuitvoering. Oftewel, we hebben hier te maken met een Skoda Kodiaq gedipt in een Spaans sausje. Seat's eigen Tiguan Allspace is om het even. Sterker, zelfs de productie vindt plaats in Wolfsburg waar ook die laatste wordt gebouwd.