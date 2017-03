Tesla Model 3 zonder head-up-display

Door: BV

Tesla rept zich om de Model 3 klaar te stomen voor serieproductie. Iets wat trouwens zal gebeuren zonder prototypes van het productiemodel in de praktijk te testen. Tesla vindt dat niet nodig.

Eén scherm is ruim voldoende

Inmiddels lost Tesla-baas Elon Musk wat meer details over de Model 3. Honderdduizenden mensen gaven daarvoor al een voorschot, maar erg veel concrete informatie was er niet. Bij de voorstelling was wel duidelijk te zien dat de Model 3 één centraal scherm had, zonder extra display waar traditioneel het instrumentarium te vinden is. Er werd toen door velen van uit gegaan dat dat vervoegd zou worden door een head-up-display dat relevante informatie tegen de voorruit projecteert. Elon Musk heeft nu echter formeel gezegd, via Twitter - hoe anders? - dat dit niet het geval zal zijn. Hij voegt eraan toe dat instrumenten minder relevant worden naarmate de auto meer en meer dingen zelf kan doen.