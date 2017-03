Gelekt: facelift Mercedes S-Klasse

Door: BV

De Mercedes S-Klasse maakt zich op voor z’n facelift. Niet dat het model - dat tegenwoordig nauwelijks te onderscheiden valt van mindere Mercedes sedans - het echt nodig had. En daarom blijven de wijzigingen ook beperkt. Details links en details rechts. Uit deze clandestien geschoten plaatjes kunnen we de voornaamste nieuwigheden aanstippen. Het is niet veel.

Andere bumpers en andere lichtunits. Die achteraan maken wellicht ook gebruik van de ‘juweel’-optieken die bij de E-Klasse geïntroduceerd werden. Dat ziet er duur uit. En vooraan merken we drie LED-strips op in de optieken. En natuurlijk zijn de bumpers en uitlaatsierstukken een beetje bijgepast.

Aan de binnenkant zien we het driespakige stuurwiel van de S-Klasse Coupé terug. Er wordt gezegd dat de (nutteloze) gebarenherkenning ook hier z’n intrede maakt en je kan zien dat de omlijsting die het grote informatiedisplay in het dashboard in tweeën splitste is weggewerkt.

S 560

Op de beelden is ‘560’ op de kofferklep te zien. Een cijfer dat eerder al de kofferklep van de W126 sierde. Dat is de S-Klasse die van eind jaren zeventig tot begin jaren negentig een succesvolle carrière had en die nog steeds de boek staat als elegant, comfortabel en onverwoestbaar. Het cijfer luidt de vervanging in van de ‘S550’ door de nieuwe dubbel geblazen 4-liter V8. Die wordt met 476pk krachtiger dan de 4,7l van 449pk nu. Maar hij zal ook 12% zuiniger zijn.

Upgrade

Een upgrade aan soft- en hardware moet ervoor zorgen dat de S-Klasse ook meer taken zelf kan vervullen. Zaken als filerijden, snelwegrijden en parkeren. De zelfrijdende auto komt er immers aan.