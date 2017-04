Door: BV

Een Bugatti voor € 39.000? Daar zal wel iets mis mee zijn! Maar nee hoor. Het is zelfs geen aprilgrap. Het is alleen geen auto.

Geen 1.500pk en 16 cilinders of vier turbo’s dus. Maar wel een echte Bugatti, voorzien van behoorlijk wat toptechnologie. Want hij bestaat voor zo maar eventjes 95% uit carbon. Daardoor weegt hij niet meer dan 5kg. En de prijs is lager dan die van een setje banden van een Bugatti Chiron.