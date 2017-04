Volkswagen T-Roc ontsnapt de cencuur

Door: BV

In 2014 stelde Volkswagen de T-Roc Concept voor. Een voorbode voor een compacte SUV. Eentje in het Polo-segment. De lancering komt met rasse schreden dichterbij en daarom is niet zo verwonderlijk dat de eerste informatie uitlekt. Deze afbeelding zou afkomstig zijn uit een presentatie van het merk en werd op Facebook gedropt. Ze toont, zonder al te veel details weliswaar, hoe de T-Roc eruit zal zien. Verrassingen houdt dat niet in. Het is, geheel in lijn met de hedendaagse trends, vooral een gekrompen Tiguan.

Wanneer de T-Roc op de markt verschijnt, ergens volgend jaar, boort die voor VW een nieuw segment aan. De Duitsers willen dan onder meer de Nissan Juke en Renault Captur de kaas van het brood eten. En als VW met zo’n model komt, volgen de andere merken van de groep gegarandeerd. Seat heeft de Arona al aangekondigd en je kan er vergif op innemen dat ook Skoda nog van zich zal laten horen.