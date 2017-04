Politie Milaan rijdt met maffia-Ferrari

Door: BV

De Italiaanse politie rijdt graag met supercars. Dat is bekend. Ze zijn daarin overigens lang niet alleen. De arm der wet in Milaan heeft net een Ferrari 458 Spider in gebruik genomen. Een auto die het niet kocht of kreeg, maar in beslag nam.

Hoe en waarom de auto in beslag werd genomen, wordt niet gespecificeerd. In elk geval gebeurde het in het kader van een onderzoek naar georganiseerde misdaad. In Italië mag de politie in beslag genomen zaken zelf gebruiken, mocht ze dat willen. En omdat een bedrijf al voorstelde om de witte bolide uit Maranello gratis van zwaailichten en de nodige striping te voorzien, werd dat realiteit.

De overheid wil de auto vooral voor evenementen gebruiken. “Omdat het bewijst dat misdaad niet loont”, klinkt het er.