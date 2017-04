9 bekende merken sturen kat naar autosalon Frankfurt

Door: BV

De jongste tijd zijn autosalons op hun retour. Niet zozeer voor wat de bezoekersaantallen betreft, maar wat de interesse van de automerken aangaat. Een nieuwe generatie marketeers gelooft immers meer in de rechtstreekse communicatie met de (potentiële) klant. Kijken en vergelijken is wat hen betreft iets van gisteren. Dat ook het kostenplaatje van de deelname aan grote beurzen, met almaar indrukwekkender stands, inmiddels astronomisch geworden is, speelt natuurlijk ook een rol. In elk geval is het een feit dat meer en meer bekende merken hun kat naar grote autosalons sturen.

Autosalon van Frankfurt

Het Autosalon in Frankfurt, dat in september plaatsvindt, zal in elk geval de merken Peugeot en DS van de PSA-Group moeten missen. Dat was al bekend. Nu sturen ook Nissan, Infiniti, Fiat, Jeep, Volvo, Mitsubishi en Alfa Romeo hun kat. Slechts enkele jaren geleden was zoiets ondenkbaar.

Wat blijft er nog over?

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er in Frankfurt niets te zien zal zijn. Op de expositielijst staan nog steeds meer dan 50 automerken. En vooral wie in de toekomst wil kijken, zal er terecht kunnen. Nogal wat jonge Aziatische merken zullen er voor het eerst op Europese bodem te zien zijn. En bedrijven als Qualcomm, Sony en IBM hebben er ook vierkante meters gehuurd. Zij willen hun technologisch kunnen voor de auto’s van morgen etaleren. En als het kan ook enkele topmannen of -vrouwen uit de sector tegen het lijf lopen.