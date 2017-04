Je kan nu terug een Mini Classic kopen

Door: BV

David Brown, de DB uit de Aston Martin productreeks, bouwde vanaf 2014 al eens een hommage aan de originele Aston Martin DB5. Je weet wel, de klassieker uit de James Bond-films. Die was gebaseerd op een Jaguar XK.

Mini Remastered

Het nieuwe project van de kleine Britse autobouwer is deze Mini Remastered. Die gebruikt een klassiek exemplaar als basis. Die zijn immers in grote aantallen gebouwd en een geschikte donorauto vinden is niet moeilijk. Maar vervolgens wordt er zowat alles aan veranderd. Het koetswerk is van veel van z’n zichtbare naden ontdaan, het onderstel en het koetswerk worden versterkt en de originele 1.275cc-motor wordt door wat grondige ingrepen de helft krachtiger. Dat betekent dat hij ergens tussen 90 en 100pk opwekt. De ophanging is verfijnd en de remmen opgewaardeerd.

Verfijning

“ In elke Mini Remastered kruipen ruim 1.000 werkuren ”

Aan de binnenzijde gaat de verfijning verder. Er wordt een hoop extra geluidsisolatie aangebracht. En de cabine baadt nu in met de hand afgewerkt leder. Zelfs de koffer krijgt die behandeling. De benzinetank krijgt dan weer dezelfde kleur als het (contrasterende) dak. LED-lichten doen hun intrede en je hebt ook recht op een modern infotainmentsysteem, centrale vergrendeling en keyless go. De afwerking kan je helemaal zelf kiezen. Er zijn geen beperkingen. Ja, ook roos mag.

En wat kost dat?

Een prijs geeft David Brown Automotive niet op. Maar het weet wel dat er in elke Mini Remastered ruim 1.000 werkuren kruipen. Goedkoop zal het dus niet zijn.