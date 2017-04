Infiniti denkt dat het wat tegen Range Rover kan beginnen

Door: BV

Nissan’s luxedochter Infiniti breekt bij ons geen potten. Over de verkoopsaantallen van de Q30 en QX30, die eigenlijk een verklede Mercedes A-Klasses zijn, hoor je niets. Dat wil zeggen dat het niet al te veel voorstelt. En dat was nochtans het model dat het merk in Europa op de kaart moest zetten. Elders (lees: de VS) gaat het wel goed met het merk. Op het Autosalon van New York zal daarom zelfs deze QX80 Monograph concept car tentoon staan. Een auto waarmee Infiniti klanten van Range Rover wil kunnen afsnoepen.

Luxe en… stijl?

Vraag het aan Infiniti en deze QX80 is ondanks zijn potvisvormgeving een toonbeeld van luxe en stijl. In elk geval is het een voorbode voor een nieuwe productgeneratie (de QX80 bestaat immers al) en het dient gezegd - de positionering van vooral de koplampen oogt ‘natuurlijker’ dan bij de uittredende generatie. Alle andere details houden de Japanners nog heel even voor zichzelf.