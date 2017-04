Is dit de laatste nagelnieuwe Mercedes SL500 uit 1996?

Door: BV

Een autosleutel kwijt raken is een vervelend zaak. Want een nieuw setje geeft een automerk je niet zomaar. Het kost flink wat centen en het is een hoop geloop. Teveel blijkbaar voor de dame die in 1996 deze Mercedes SL500 voor haar verjaardag cadeau kreeg. Ze reed er amper 129km mee en verloor toen haar sleutel. Die dook nergens meer op en bijgevolg werd er ook niet meer mee gereden.

20 jaar stilstaan

De cabrio Mercedes SL500 van generatie R129 stond in een garage in Knightsbrigde bij Londen gedurende 20 jaar. En nu is hij weer te koop. Je zal vloeistoffen en rubbers allerhande moeten vervangen, want zo veel stilstand is nefast voor een auto. Maar dan heb je wel een nagelnieuwe Mercedes SL uit 1996. Wellicht de laatste.

Te koop

Deze opmerkelijke ontdekking zal geveild worden via Coys Spring Classics. Het is iets dat niet elke dag gebeurt en daarom krijg je maar moeilijk een schatting uit de specialisten. Die hebben uiteindelijk een vermoedelijke verkoopprijs van tussen 60 en 80.000 euro geopperd. Wie wil dit juweeltje in z'n garage zetten?