Jaguar F-Pace is World Car of the Year

Door: BV

Op het Autosalon van New York is zopas de World Car of the Year aangekondigd. Een competitie waarin 75 internationale journalisten zich uitspreken over welk product meer of minder goed in de (hun) smaak valt.

Tijdsgeest

De jury is verre van ongevoelig voor de tijdsgeest. De finalisten voor de hoofdprijs - die van World Car of the Year - waren allemaal SUV’s, hoewel die categorie objectief gezien geen voordelen biedt ten opzichte van conventionele gezinswagens. De Jaguar F-Pace haalde het voor de Audi Q5 en VW Tiguan. De F-Pace kreeg ook de pluim voor het design.

De World Luxury Car of the Year is voor de nieuwe Mercedes E-Klasse. Die haalde het van de jongste BMW 5 en Volvo S90/V90. De Porsche 718 Boxster/Cayman is dan weer gekozen tot World Performance Car. In de categorie van de stadswagens was het goud voor de BMW i3 en bij de groene auto’s won de Toyota Prius.