Lexus LS500 oogt agressiever (en dat is het dan)

Door: BV

Aan berlines of limousines hangt soms een wat stoffig imago. Het zijn immers geen trendy SUVs. Maar er komt natuurlijk ook weerwerk uit die hoek. Ze kunnen immers best wat spannender ogen. Met dat doel voor ogen introduceert Lexus de LS 500 F Sport. Die heeft een agressiever uiterlijk.

Herkenbaar

Het is niet moeilijk om de F Sport van de standaardversie te onderscheiden. De al niet bescheiden grille is immers nog geprononceerder en wordt geflankeerd door grotere luchtinlaten. En dan zijn er nog 20" velgen, een andere kofferklep en zijschorten.

Ook sportief binnenin

AAn de binnenkant is er een specifiek aankleduing, een ander stuurwiel en setje in aluminium uitgevoerde pedalen.

En onder de kap?

Een Lexus LS 500 F Sport heeft natuurlijk al de beschikking over 415pk. Dat vond het bedrijf duidelijk voldoende want deze 'Sport' krijgt er niet één bij. Wat je wel kan doen, is een pakket aanstippen dat het weggedrag moet aanscherpen met een meesturende achteras, een andere afstelling van de ophanging en een meer directe stuurinrichting.