Wat we al weten van de Mercedes S-Klasse facelift

Door: BV

Op 19 april onthult Mercedes de opgefriste S-Klasse. Het doet dat in Shanghai. Enkele verbeteringen aan het vlaggenschip deed Mercedes echter nu al uit de doeken. Een overzicht.

Zoek de verschillen

Nee, er wordt niets drastisch veranderd. Het is zoeken naar de verschillen. De S is tenslotte nog maar 2,5 jaar op de markt. Er wordt bijgevolg aan details gevijld, niets meer. Er zijn nieuwe LED-dagrijlichten die huizen in licht hertekende units. En aan de binnenzijde herkennen we een nieuw stuurwiel. De letters MAYBACH wijzen erop dat het hier om de meest luxueuze uitvoering gaat. Ook nieuw, maar moeilijker te zien, is dat de twee 12,3” schermen nu samengesmolten zijn tot één. Net als bij de E-Klasse.

Meer zelf rijden

Waar de vernieuwde S bij uitstek mee wil uitpakken, is met dingen die je niet ziet. Hij zal nog meer zelf kunnen rijden. Filerijden kon hij al. Op de weg z’n rijstrook volgen ook. Nu zal hij ook van rijstrook kunnen wisselen.