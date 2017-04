Audi R8 Audi Sport Edition is voor durvers

Door: BV

De Audi R8 is in de meeste gevallen een eerder ingetogen sportauto. Eentje die zelfs wat neerkijkt op schreeuwerige concurrenten van Ferrari of Lamborghini, met hun vaak felle kleuren. Maar Audi Sport (voorheen Quattro) trekt nu zelf het blik opvallende verf open. Deze speciale R8 is een eerbetoon aan het meest succesvolle jaar in de geschiedenis van het Audi Sport-raceprogramma voor klanten. Het is een verwijzing naar de R8 LMS. Daarmee sleepte het bedrijf 24 titels en 85 eerste plaatsen bij wedstrijden binnen.

Kleur spat

Rood, zilver en zwart zijn de huiskleuren van Audi Sport. En dus ook van de gelijknamige R8 Coupé. Die is nu te zien op het Autosalon van New York en zal in niet meer dan 200 exemplaren het levenslicht zien.

Niet zo consequent

Overigens zit je niet helemaal vast aan de huiskleuren van Audi Sport bij de gelimiteerde R8. De auto is te bestellen in Floret Silver (mat of hoogglans), Mythos Black en Ibis White. Welke kleur de koper ook kiest, één kleur staat vast: die op de sideblades en de buitenspiegels: felrood.

De voorspoiler, singleframe-grille en achterdiffuser zijn daarbij altijd gespoten in Titanium Black, terwijl de trapeziumvormige uitlaten steevast in hoogglans zwart worden uitgevoerd.

Keramische remschijven

Andere highlights van de R8 Audi Sport Edition GmbH zijn de exclusieve, tienspaaks Y-design 20 inch lichtmetalen wielen van gesmeed aluminium met op de velgrand het Audi Sport-logo. En stoppen doet de Duitse topsporter via keramische remschijven voorzien van rode remklauwen. Motorisch is er al even weinig keuze: de exclusieve R8 is er als V10 of als V10 Plus, goed voor 610 pk. De prijs is op aanvraag.