Vision E wordt elektrische Skoda Kodiaq Coupé

Door: BV

Skoda leidt de jongste tijd aan profileringsdrang. Een recht dat het merk wellicht ontleent aan uitstekende cijfers. Een miljoen Skoda’s per jaar - daar mag je al fier op zijn. Technisch zijn ze dan wel nog altijd identiek aan een VW - iets wat gezien de ver doorgedreven platformstrategie van de groep geenszins zal wijzigen -, maar uiterlijk wil Skoda op eigen benen staan. De Vision E Concept is de nieuwste belichaming van die visie. Er zit nu ook een nieuwe directeur design bij het merk. Die heeft alleen nog maar de facelift van de Skoda Octavia op z’n palmares (met de veelbesproken dubbele kloplampen). Die laat nu voor het eerst zien wat hij met een complete concept car kan aanvangen.

Kodiaq Coupé

De Vision E is nagenoeg even groot als een Kodiaq. Niet voor niets noemen we hem een Kodiaq Coupé. En ook hier (net als bij VW en Audi) klinkt dat de elektrische creatie effectief op de markt moet komen. Onder de kap zitten twee elektromotoren die 306pk opwekken, maar het dankzij een potige accu ook 500km vol kunnen houden. Deels autonoom, zo klinkt het. Parkeren, een parkeerplaats zoeken, maar ook inhalen moet hij op eigen houtje kunnen doen. Daarvoor zit de Vision E vol sensoren, al zie je die niet zitten.

Laatste aardigheidje van deze 2 meter brede maar slechts 1,5m hoge concept: zelfmoorddeuren zonder B-stijl. De kans dat die het halen is eerder klein.