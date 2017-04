Mercedes Concept A Sedan toont wat komt

Door: BV

Mercedes toont op het Autosalon van Shanghai niet alleen de opgefrist S-Klasse, maar ook deze Concept A Sedan. Dat die eraan kwam, wisten we al. Het studiemodel is een voorbode op de stijlevolutie die de volgende A-Klasse zal ondergaan. En hij toont meteen ook al dat die familie een extra lid krijgt: een sedan.

En wat met de CLA?

Ja, de CLA is eigenlijk een sedan. Dat de daklijn wat lager lijkt te liggen (wat dat is in feite in visueel truukje dat vooral plooilijnen en sierlijsten gebruikt), doet daar geen afbreuk aan. Maar hoewel een onderstel ontwikkelen een erg dure zaak is geworden, braken de automerken tegenwoordig koetswerkvarianten uit dat het geen naam meer heeft. Dat komt uiteraard omdat dat deel van het ontwikkelingsproces door moderne technieken een pak sneller gaat en minder kost dan voorheen. En dan past er naast een pseudo-sedan ook nog een zuivere sedan. Dit is ‘m.

Natuurlijk zal de concept zichzelf nog een hoop zelfbeheersing aanleren, voor hij van de band loopt. De paarse koplampen (een gevolg van een fabricagemethode met UV-licht), verzonken deurklinken en kleine spiegels zal je niet terugzien. En de 20-duims velgen of de ‘Panamericana’ grille met verticale lamellen zullen er alleen zijn voor de AMG-versies. Reken op hetzelfde voor de bumper met gapende luchthappers.