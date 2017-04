Citroën C5 Aircross wil weer ouderwets comfortabel zijn

Door: BV

Vorige week lekte de nieuwe Citroën C5 Aircross al lang en breed het www op. Z’n uiterlijk had dus geen geheimen meer. En dat het interieur voorzien was van onder meer een 12,3” digitaal instrumentarium naast een 8” exemplaar voor ‘infotainment’, was evenmin een geheim.

Meer details zijn er nu evenwel over de motoren. Tenminste, voor de Chinese markt. Daar wordt het model eerst losgelaten. Louter met benzinecentrales. Die zullen 165 of 200pk sterk zijn en 1,6l zuigerverplaatsing hebben. Citroën paart ze aan een zestrapsautomaat. Europa krijgt natuurlijk ook diesels. Een plugin-hybride met 300pk die tot 60km louter op stroom kan rijden, komt er ook.

En wat is dat met de ophanging?

Ja, Citroën wil weer ouderwets comfortabel doen. Niet door nogmaals de hydractieve ophanging te monteren, zoals die destijds debuteerde op de legendarische DS (een échte Citroën). Dat is te duur en te moeilijk voor moderne tijden. Maar een nieuwe set dempers met daarin ‘progressieve hydraulische kussens’ moet aardig in de buurt komen.

Wanneer komt de Citroën C5 Aircross

Ja, 2017 is nog maar net begonnen, maar Europa moet niettemin nog een hoop geduld oefenen. In China wordt het model te koop aangeboden vanaf oktober. Wij zijn pas in de tweede helft van 2018 aan de beurt.