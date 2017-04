Dit is de Opel Grandland X

Door: BV

Het Autosalon in New York is nog in volle gang. En in Shanghai - dat een hoop meer primeurs op z’n palmares kan schrijven - zijn de deuren nog maar net geopend. En toch blikt Opel al vooruit naar het Salon van Frankfurt, dat pas in september wordt gehouden. Daar zal het bedrijf een nieuwe SUV introduceren. Een grote broer voor de Mokka X en de Crossland X die eerder al werd voorgesteld.

Wat een naam

De overname door PSA Peugeot Citroën is nog lang niet rond. Pas tegen het eind van dit jaar krijgt die echt vorm. De ontwikkeling van een nieuwe Corsa is alvast op een laag pitje gezet (om ten volle te kunnen profiteren van synergieën bij het nieuwe model), maar aan deze nieuweling hadden de Fransen nog niets te zeggen. Zonde, want ze hadden misschien mee kunnen helpen zoek naar een andere naam. Grandland X. Het bekt voor geen meter. In het Frans is het zelfs zo goed als onuitspreekbaar.

Waar in het gamma?

Spreek gerust van een inhaalbeweging wat SUV’s en crossovers betreft. De Mokka X, de oudste uit het gamma, bijt in de enkels van auto’s als de populaire Renault Captur. Deze Grandland X moet vooral het leven van auto’s als de Peugeot 3008 (de auto van het jaar) zuur maken. De Crossland X zit er ergens tussen. De laatste twee lijken wel erg op elkaar, maar de Grandland is een stuk groter. Tussen beide assen zit 2,68m. Dat is een kleine 10cm korter dan de Zafira Tourer die de enige 7-zitter in het aanbod blijft. Maar z’n totale lengte van 4,48m is 20cm meer dan de Crossland.

Vijf mensen moeten er met gemak in kunnen. Plus een hoop bagage. Het ruim is 514l groot en als je zitruimte offert kan er tot 1.652l mee.

Wat van de Astra

Het interieur houdt het midden tussen dat van de Astra en de nieuwe Opel Insignia. In het centrum eist het grote scherm van het infotainmentsysteem de aandacht op, met daaromheen opvallend weinig fysieke knoppen. Dit heeft Opel gedaan om een opgeruimde indruk te creëren. Verder prijzen de Duitsers het gebruik van de materialen die kwaliteit uitstralen en prettig aanvoelen.

Als vanzelfsprekend is ook de Grandland X te krijgen met een scala aan (elektronische) gizmo’s om het comfort en/of de veiligheid naar een hoger niveau te tillen. Zo is onder andere adaptieve cruise control verkrijgbaar met voetgangersdetectie, automatische noodremhulp, vermoeidheidsherkenning, Advanced Park Assist en een 360°-camera. De reeds welbekende AGR-gecertificeerde voorstoelen zijn ook weer van de partij terwijl verder in de optielijst zaken prijken als een verwarmbaar stuurwiel, zetelverwarming vóór- en achterin en een elektrische achterklep die te openen is met een simpele voetbeweging.

Nieuw voor de beschikbare IntelliLink-multimediasystemen en de persoonlijke connectiviteits- en service-assistent Opel OnStar is de mogelijkheid om hotelkamers – vanuit de auto – te boeken en een parkeerplaats te vinden. Vooral een aanrader als je het niet erg vindt dat Opel daar op jouw kap een extra cent aan overhoud. Ook handig: het draadloos kunnen opladen van smartphones.

Softroad

De Grandland X is een echte softroader, Opel is daar heel eerlijk in. Vierwielaandrijving is niet eens beschikbaar. Alle aandrijfkracht naar de voorwielen gesluisd, al zou de Grandland X wel degelijk zijn mannetje staan op minder begaanbaar terrein wanneer deze is uitgerust met het optionele, elektronische gestuurde Grip Control. Dat bij heel wat merken een populair lapmiddel. Het systeem past de verdeling van het koppel over de voorwielen aan, laat zo nodig enige wielspin toe. Elke modus heeft invloed op de gasrespons en de sturing van de automaat, inzien aanwezig. Een handbak is standaard.