Volvo: “er komt een nieuw klein model”

Door: BV

Volvo heeft momenteel drie modelreeksen in de catalogus of op z’n minst in de steigers staan (de 60- en 40-Reeks worden binnenkort vervangen). De XC40 komt in de herfst. Even zag het ernaar uit dat Volvo niet meer aan kleiner dacht. Maar Lex Kerssemakers, de baas bij Volvo USA, heeft onthuld dat er een kleiner model op de planning staat: de 20-series.

Volvo XC20

Op een timing of zelfs nog maar een voertuigconcept pint Kerssemakers zich niet vast. De logica dicteert evenwel dat het om een XC20 gaat. Een compacte SUV die zal kunnen concurreren met modellen als de Volkswagen T-Roc (gebaseerd op de Polo) of een Audi Q1. Een grote vraag naar die voertuiggroep in grote delen van Azië en de VS en een immers stijgende populariteit ervan op Europese bodem, duwt alle fabrikanten in die richting.