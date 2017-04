Tesla aangeklaagd voor 'onbruikbare autopilot'

Door: BV

In de Amerikaanse staat California mag Tesla het even gaan uitleggen bij de rechter. Daar is een zogeheten ‘class action lawsuit’ tegen het merk gestart. Eén procedure van een aantal (het exacte aantal is niet bekend) verschillende eigenaren.

Tesla Autopilot 2.0 doet niet wat het moet

De verzameling van eigenaars claimt dat hun Tesla Model S niet presteert zoals het hoort. En daarbij hebben ze het vooral over de Autopilot-functie. Daarvan wordt gezegd dat die soms abnormale reacties veroorzaakt, dat de radargestuurde cruise-control bij momenten het verkeer absoluut verkeerd inschat.

Beta testers

De procedure claimt ook dat Tesla z’n klanten in essentie reduceert tot beta testers van ‘halfbakken software’. Tenslotte wordt Tesla ook nog aangesmeerd dat het z’n producten verandert na de verkoop en niet ten goede. Zo koop je op een bepaald ogenblik een auto die op een snelweg 50km achter een andere auto kan hangen zonder je handen aan het stuur te houden. Na een software-update ben je plots verplicht om je stuur regelmatig vast te nemen. Dat kan niet, volgens de klagers. Bovendien claimt Tesla bij de aankoop een aantal functies die nog steeds niet beschikbaar zijn.

Terugkopen die handel

De klagers vragen dat Tesla z’n producten beter uitwerkt, dat het de auto’s van de ontevreden klanten terugkoopt en uiteraard ook dat de nodige schadevergoedingen, boetes, interesten en legale kosten betaald worden. Tesla doet het ganse proces af als onzin. Het zegt dat heel wat van de geclaimde ontbrekende functies wel degelijk beschikbaar zijn en dat er ‘bijna maandelijks updates komen’.