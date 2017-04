Honda Civic Type-R pakt het Nurburgringrecord terug

Door: BV

Bij de voorwielaandrijvers die de snelste in hun klasse willen zijn op Nurburgring, lijkt er wel een beurtrol uitgetekend te zijn. De ene keer is het de Renault Mégane RS of Seat Leon Cupra en vice versa. Het volgende moment de Honda Civic Type-R of de Volkswagen Golf GTI Clubsport.

En natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk met de eer gaan lopen. Voortaan mag de (nieuwe) Honda Civic Type-R zich weer koning van de Ring mag noemen. De grens lijkt nog niet bereikt. Na een jaar moet de Volkswagen Golf GTI Clusbsport S de bokaal alweer inleveren. Bij Honda, dat met de nieuwe Civic Type-R een nieuwe recordtijd heeft geklokt van 7:43.8 minuten. Vierenhalve seconde sneller dan de Duitsers en dat is normaliter een zeer comfortabele marge in de racerij.

Perfecte omstandigheden

Voor de zo gewilde herovering van het Ring-record zocht Honda natuurlijk de perfecte dag uit. Dat bleek 3 april jl. te zijn. Op die dag waren alle omstandigheden optimaal: een droge baan, een ideale temperatuur voor de 320pk sterke viercilinderturbo om te ademen en nauwelijks wind. Daarnaast hielp ook het met 16 kg gedaalde wagengewicht ten opzichte van de vorige generatie Civic Type-R, evenals de verbeterde stijfheid en en opgewaardeerde remmen. Een hogere bochtensnelheid is daardoor mogelijk.

De concurrentie is nu weer aan zet.