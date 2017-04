GM blijft verantwoordelijk voor contactslot-doden

Door: BV

Het hoogste gerechtshof in de VS heeft stokken in de wielen van General Motors gestoken. Dat vroeg bij die instantie immers de vernietiging van een eerder arrest van een lagere rechtbank. Daarin oordeelde de rechter dat GM zich toch zou moeten verantwoorden voor de smakeloze contactslot-affaire (waarin GM al ongeveer $ 2,5 miljard aan schadevergoeding betaalde, maar nog veel meer riskeert). Dit ondanks het faillissement van het bedrijf in 2009. Het verzwijgen van een potentieel dodelijk defect aan het contactslot van miljoenen GM-producten, geldt als één van de grootste schandalen uit de autosector.

Geen bescherming

In normale omstandigheden schermt een faillissement het bedrijf dat erna doorstart (in de VS doorgaans ‘old GM’ en ‘new GM’ genoemd) af van risico’s uit de vorige periode. Maar een rechtbank oordeelde eerder de motorgigant zich toch zou moeten verantwoorden. Het United States Supreme Court gooide op basis van ontvankelijkheid de beroepsprocedure van GM de deur uit, en oordeelde niet eens over de grond van de zaak. Maar General Motors kan nog enkele andere Amerikaanse rechtsinstituten inschakelen alvorens het helemaal uitgeprocedeerd is en kondigde al aan verdere stappen te ondernemen.