Verzamelaar? Hier is een BMW M3 E30 van 27 jaar oud met maar 119km!

Door: BV

Wie gepassioneerd is door BMW en z'n M-modellen haalt wellicht z'n neus op voor de huidige tsunami aan 'M-Performance' exemplaren die uit München komen. Maar je geeft ze wel best een slabbetje bij de aanblik van een originele E30 M3 uit het begin van de jaren negentig. En veel beter dan dit exemplaar wordt het niet. Deze M3 Sport Evolution van 1990 moet zelfs nog ingereden worden. Het zou wel eens de heilige graal kunnen zijn voor liefhebbers van het label.

27 jaar en 119km

Dit juweeltje werd initieel afgeleverd in Europa. Zijn eigenaar heeft alle wilskracht nodig gehad om er geen kilometers op te zetten. Doodzonde, zullen velen vinden, maar daardoor kan je nu wel nog een zo goed als nieuw exemplaar op de kop tikken. Om ons onbekende redenen staat hij momenteel wel te koop bij concessiehouder EAG in het Amerikaanse Cincinnati.

Sport Evolution

Onder z'n intens rode koetswerk heeft deze M3 Sport Evolution een atmosferische 2,5l viercilinder zitten (tegen een 2,3l voor de 'gewone' M3 van toen). De centrale ontwikkelt 235pk bij 7.000t/min. en niet meer dan 240Nm bij 4.750t/min. Tussen 1988 en 1991 zijn er niet meer dan 600 stuks van gebouwd.

De verbeteringen aan deze beperkte reeks waren te danken aan ervaring die het merk opdeed in de racerij. Zo beschikt hij aan de onderzijde van de pistons over oliejets die de temperatuur ervan doen dalen. Heeft hij lichtere ruiten en koetswerkpanelen en moesten de mistlichten plaats ruimen ten voordele van meer luchtinlaten. Op z'n 16-duimers zitten 225/45-rubers en het koetswerk werd niet alleen met meer aërodynamische hulpmiddelen getooid, het werd ook 10mm dichter tegen het asfalt gelegd.

Wat moet dat kosten?

Tijd voor het slechte nieuws! Hij heeft al een nieuwe eigenaar. De prijs blijft onbekend, maar aangezien een M3 E30 uit 1988 (met kleinere 2,3l-motor) en 13.590km op de teller eerder al voor $ 199.990 een nieuwe thuis vond, kan je je er wel wat bij voorstellen?

De twijfel slaat toe

Eerder passeerden in deze rubriek al een Mercedes SL500 met 129km op de teller. En een BMW 323i die maar 247km gelopen had. Van beide exemplaren kon bewijs van de uitzonderlijk lage kilometerstand voorgelegd worden. In het geval van deze M3, is de geschiedenis toch vooral een blinde vlek. En de staat van enkele onderdelen op de foto's (zoals de duidelijk gegroefde remschijven) doet de wenkbrauwen fronsen.

Photos : Enthusiast Auto Group