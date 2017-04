Opvolger Skoda Yeti wordt Karoq

Door: BV

In 2009 introduceerde Skoda de sympathieke Yeti. Een auto die bovendien kon uitpakken met een opvallend aangenaam rijgedrag, maar niettemin de verkoopscijfers van vele minder uitgesproken aangename compacte SUV’s niet kan evenaren. Dat heeft wellicht te maken met een design dat net te veel van de vorm afwijkt. De Tsjechen breken dan ook met het model.

Skoda Karoq

Een compacte SUV komt er natuurlijk wel. Hét groeisegment van dit moment, mag niet genegeerd worden. Maar hij krijgt een meer dertien-in-een-dozijn uiterlijk én een nieuwe naam: Karoq. Net als Kodiaq is dat een naam ontleend uit de taal van de Alutiiq, een inheemse stam die op een eiland voor de zuidkust van Alaska leeft. In de taal van dat volkje wordt een auto aangeduid als 'Kaa raq' en is 'Ruq' het woord voor pijl. En laat die laatste nu een essentieel onderdeel zijn van Skoda's merklogo. Eén plus één is twee.

Première op 18 mei

Voorlopig moeten we het stellen met de naam en de bevestiging dat vierwielaangdreven varianten wel degelijk deel van het gamma zullen uitmaken. Niet verwonderlijk gezien die bij de Seat Ateca en Volkswagen Tiguan op het programma staan. Helemaal uit de kleren gaat het model op 19 mei. Dan zie je hem terug in de auto55.be nieuwsrubriek.