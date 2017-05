Seat Arona piept van achter het gordijn

Door: BV

Volkswagen komt met een kleine SUV - de T-Roc. En dan kan je er donder op zeggen dat er ook bij de andere volumemerken van de groep aan iets soortgelijks gewerkt wordt. Bij Seat is dat de Arona. Die staat in de coulissen op te warmen. Vermoedelijk tot hij in september op het Autosalon van Frankfurt wordt gepresenteerd. Maar zoals tegenwoordig eerder regel dan uitzondering is, is het model al op het net verzeild geraakt.

Het zijn de Nissan Juke, Mazda CX-3, Renault Captur en zijn gelijken die de Arona in het vizier zal nemen. Z’n positionering wordt traditioneel een tikkeltje sportiever dan die van de Volkswagen terwijl ook z’n prijs wat zal worden aangescherpt.