België lekt de vernieuwde BMW M2

Door: BV

Het is dat er kenners met een stel adelaarsogen op de Belgische perswebsite van BMW zaten op het ogenblik dat de beelden van de vernieuwde M2 erop werden gepubliceerd, of het was wellicht ongemerkt gebleven. Dit om te zeggen dat de opfrisbeurt (BMW doopt dat tegenwoordig een ‘Life Cycle Impulse’ erg summier is. Logisch, want de M2 staat nog maar 2 jaar in de catalogus.

Knipper met je Angel Eyes

Waarom het dan toch per sé moest? Wel, na een reeks nieuwe modellen - zoals de 5- en 7-Reeks, is duidelijk dat je binnen de actuele BMW-filosofie niet uit de pas mag lopen. Nieuwe LED-koplampen en ander binnenwerk voor de achterlichten waren daarvoor noodzakelijk.

En het vermogen?

Voor de rest lijkt er weinig of niets aangepast te zijn. Over het motorvermogen ook nog geen nieuws. Er wordt wel gefluisterd dat de 3-liter zes-in-lijn turbomotor 400 in plaats van 370pk zou hebben, maar omdat je dat niet van foto’s kan afleiden, weet nog niemand dat zeker.

Langs de kassa passeren

Schopt de M2 het niet meteen, dan is dat wellicht voor later. BMW kondigde immers al aan vaker Competition-uitvoeringen van z’n modellen te zullen lanceren. De reden daarvoor is logisch: klanten leggen graag duizenden extra euro’s neer voor aanpassingen die het merk weinig of geen centen kosten. Aan die trend denken we ook de zondvloed AMG-modellen bij rivaal Mercedes.