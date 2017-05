Peugeot frist de 308 op voor MY2018

Door: BV

Zonet heeft Peugeot de eerste beelden van de opgfriste 308 vrijgegeven. Een opfrisbeurt die niet al te veel om het lijf heeft. Tenminste, op visueel vlak.

Nieuwe grille

Het grootste nieuws is de nieuwe grille die je (wellicht) niet op elke versie zal kunnen krijgen. Die heeft niet langer verticale lamellen, maar een aantal zwevende blokjes die het uitzicht bepalen. Peugeot is niet de eerste, noch de laatste om een soortgelijk design uit te werken. Het is één van de jongste trends, samen met scherpe plooilijnen en zwevende daken…

Onder de grille zit een nieuwe bumper, waarin (grotendeels) valse luchtinlaten een groter aandeel nemen. Beeld van de achterzijde is er nog niet, maar reken daar op kleine aanpassingen aan de lichtunits en de bumper.

Meer technologie

De vernieuwde 308 erft wat technologie van de 3008. Dat mag niet verbazen, want de technische structuur van de SUV en de berline zijn identiek. Dat betere actieve noodremhulp, een opgewaardeerde rijstrookassistent, digitale cockpit (i-Cockpit) en automatische parkeerfuncties overgeheveld worden, is niet meer dan logisch.

En technisch?

Daar vestigt Peugeot vooral de aandacht op emissies. Zo is er nu een partikelfilter voor de kleine benzinemotoren, naast een erg geavanceerd katalysatorsysteem voor de diesels. De uitstoot- en verbruiksnormen worden immers weer verder aangescherpt. Ten slotte is de sturing en efficiëntie van de zestrapsautomaat (van fabrikant Aisin) is verbeterd.