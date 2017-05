Iemand denkt dat deze verknoeide Jaguar E-Type geld waard is

Door: BV

Een beetje zelfvertrouwen kan geen kwaad. Maar in sommige gevallen kan dat proporties aannemen die niet meer in overeenstemming zijn met de realiteit. Een Amerikaan uit Nevada, heeft daar volgens ons een lepel te veel van binnen. Hij probeert z’n ‘unieke’ Jaguar E-Type uit 1968 te verkopen voor $ 80.000. Iets wat een origineel exemplaar in goede staat wel waard zou zijn… Zijn knutselprojectje daarentegen…

Met chassisnummer

Als dit één of ander oud Amerikaans volumeblik zou zijn waarop een E-Type neus was getransplanteerd, dan was het voor de liefhebber (misschien) nog te verdragen. Maar het chassisnummer bewijst dat dit wel degelijk een E-Type is. Of was. Want achter het passagierscompartiment werd het chassis afgehakt en kwam er een Amerikaanse V8 in. Het onderstel achteraan is van Cadillac. De zetels zijn van een Datsun 240Z. De motor is van Chevrolet… En dit Frankenstein-monster zoekt op Ebay naar een nieuwe eigenaar.