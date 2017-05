Mercedes gaat van 5 naar 8 voorwielaandrijvers

Door: BV

Volgens de premiumfabrikanten geven hun klanten apenootjes om de lay-out van de aandrijflijn en zal het hen bijgevolg gedraaid vleesproduct zijn of er auto’s met voor- of achterwielaandrijving in de catalogus staan. De verkoopscijfers geven hen gelijk. Het scheelt geen haar of BMW krijgt de 2-Serie Active Tourer niet aangesleept, terwîjl het merk met de Ster niet te klagen heeft over de aantallen die de CLA en CLA Shooting Brake laten optekenen. Bovendien is voorwielaandrijving goedkoper (waar het het merk om te doen is), makkelijker en krijgt de consument (in combinatie met de dwarse motoropstelling) in verhouding meer ruimte.

Meer voorwielaandrijvers

Niet verwonderlijk dus dat Mercedes z’n aanbod voorwielaandrijvers wil uitbreiden. Momenteel heeft het merk er 5 modellen van in het gamma. Die zijn allemaal technisch zo goed als identiek, want gebaseerd op hetzelfde platform. Het gaat om de GLA crossover, de eerder al aangehaalde CLA en CLA Shooting Brake, de A-Klasse en de B-Klasse.

Nieuw platform

De Duitsers hebben hun vernieuwde voorwielaangedreven onderstel inmiddels klaar. Het stond op het Autosalon van Shanghai, onder deze concept car. De nieuwe generatie van al bovenstaande modelrijen wordt klaargestoomd. Allen bovenop diezelfde bodemplaat. Maar er is meer op komst. Dat het gamma wordt aangedikt met een A-Klasse Sedan is nu wel duidelijk. Dat is product nummer 6. Daarnaast wordt er achter de schermen gewerkt aan een GLB. Een compacte auto die zichzelf als SUV ziet (eerder dan de crossover die de GLA is). Tenslotte gaat nog het (hardnekkige) gerucht dat het platform ook wordt klaargestoomd in een extra variant met verlengde wielbasis. Dat ruikt naar iets voor China… en het brengt de teller met modellen op hetzelfde platform louter bij Mercedes op 8 (Infiniti maakt momenteel ook gebruik van dezelfde architectuur).