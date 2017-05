Smart Fortwo en Forfour voor minder

Door: BV

Smart voegt een extra uitrustingslijn toe aan het aanbod van de Fortwo en Forfour. Die mikt op de meer prijsbewuste kopers en komt in het gamma tussen de naamloze basisversie en de Passion.

Je moet het natuurlijk stellen met wat minder uitrusting, maar heel krenterig stelt het bedrijf zich toch nog niet op. De 15” wielen worden getooid met sierdoppen, er zijn elektrische ramen en spiegels en deze Pure gedoopte afwerkingsvariant heeft ook een in de hoogte instelbaar stuurwiel en dito bestuurderszetel en een geluidsinstallatie. Het grootste mankement lijkt een afwezige airco te zijn, maar die zal als extra minder kosten dan op de helemaal uitgeklede instapper.

Eén motor

Smart snoeit daarentegen wel in de motorcombinaties. Je kan deze variant alleen krijgen met de 71pk sterke 1-liter benzinemotor in combinatie met een handbediende vijfbak. Het merk laat weten dat de twee koetswerkvarianten daarmee tot een top van 151km/u in staat zijn en CO2-uitstoot van 97gram laten optekenen (4,2l/100km).