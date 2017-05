Porsche roept Macan (nog eens) terug

Door: BV

Porsche mag wel in z’n nopjes zijn met de Macan. De compacte SUV van het merk stuwt de verkoopscijfers naar nieuwe recordhoogten. Of de klant er even tevreden mee is, valt nog af te wachten. Het model moet nu terug naar de dealer. Bij versies die gebouwd zijn tussen 4 maart 2014 en 14 april 2017 kunnen in de brandstoffilter fijne scheurtjes ontstaan. En dat is natuurlijk geen goed nieuws.

Geen incidenten

Lekkende brandstof kan natuurlijk brand veroorzaken. Daar moet dus wat aan gedaan. Het levert echter ook geurhinder op, wat er wellicht voor zorgde dat het probleem werd ontdekt voor het echt tot incidenten leidde. De filter en afdichting zullen geïnspecteerd worden. Indien nodig zal Porsche ze vervangen.

Het is niet meer de eerste keer dat Porsche z’n Macan moet aanpassen. Het merk had eerder al problemen met de sensor voor de airbag en de bevestiging van de voorste stabilisatorstang. Een euvel dat tot plots overstuur kon leiden.