Ziet de Fiat 500 er nu beter uit dan ooit tevoren?

Door: BV

We hadden beter gezegd, “ziet de moderne Fiat 500 er nu beter uit”. Wie benzine door z’n aderen heeft stromen, vindt immers nog steeds dat niets kan tippen aan de klassieke Fiat 500 uit 1957. Maar het is de huidige generatie die z’n vormgeving steeds verder verfijnd. Fiat voegt drie nieuwe koetswerkpakketten in. Voor de Fiat 500 Abarth omvat dat nieuwe striping, speigelhuizen en een specifiek dak. Voor de gewone 500 (zonder Abarth) is er een soortgelijk pakket dat meer op klasse dan op sportiviteit mikt. En dan is er nog het Sport Black Trim Package dat als hoofdfoto bij dit item staat.

’T is gebaseerd op de Fiat 500 Pop, maar het omvat een zwart dak en spiegelhuizen, 16-duims lichtmetaal (met een donkere afwerking), andere zijschorten en geheel in koetswerkkleur gelakte bumpers. Toch weer een beetje stijlvoller, niet?