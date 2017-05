Volkswagen zegt nein tegen automaat met 10 verzetten

Door: BV

Meer is beter, niet? Wel, lange tijd zag het ernaar uit dat dit op het vlak van transmissies in elk geval klopte. Een versnelling extra zorgt er steeds weer voor dat de motor bij een bepaalde snelheid dichter in de buurt van z’n ideale rendementstoerental komt. Dat beperkt het verbruik. Zeker indien je ervoor kan zorgen dat de weerstand in een versnellingsbak niet hoger wordt en het gewicht ervan niet toeneemt, anders geef je weer wat van je opgebouwde besparing prijs. Schakelen zelf is dan ook nog een vervelend punt, maar een moderne automaat doet dat nagenoeg gevoelloos. Inmiddels ook wanneer die niet over twee koppelingen beschikt.

Is 10 te veel?

Automaten kweekten de jongste jaren al een hoop extra versnellingen aan om bovenstaande redenen. Er wordt gewerkt aan nieuwe materialen. Transmissies met kunststof tandwielen bijvoorbeeld. Tot het zover is, kondigden specialisten als ZF echter al aan, dat de grens van wat redelijk was, in zicht is. Meer dan 9 versnellingen vonden zij jaren geleden niet realistisch. Volkswagen gelooft er wel in. En het is niet alleen. Onder meer Hyundai werkt aan een transmissiedoos met 10 of meer verhoudingen. Maar de Duitsers stellen nu hun visie bij. Het bedrijf had een DSG-10-transmissie in de maak. Er was was zelfs een prototype van. Onder meer voormalige topman Martin Winterkorn, die na het dieselgate-schandaal moest ophoepelen, was er voorstander van. Vooral omdat de bak ook 500Nm aan trekkracht kon verwerken en dus tot erg hoog in het gamma kon doorklimmen. De bak komt er niet. Het prototype werd zelfs vernietigd.

En de toekomst?

Die zal het bij VW met minder dan 10 versnellingen doen. De merken van de groep concentreren zich na het uitstootschandaal vooral op de ontwikkeling van elektrische auto’s. Die hebben geen versnellingsbak.